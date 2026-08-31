Принц Гарри после возвращения в Великобританию ожидает извинений от некоторых членов королевской семьи, сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей принца. По их словам, герцог Сассекский сохраняет недовольство отношениями с родственниками.

«Он по-прежнему испытывает злость на членов королевской семьи, по-прежнему разочарован «людьми в серых костюмах», которые окружают его отца, и по-прежнему ожидает извинений», — сказал собеседник Daily Mail.

Друзья Гарри ожидали, что после возвращения он проявит раскаяние и смирение, однако этого не произошло, говорится в материале.

Ранее на этой неделе принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет вернулись в Великобританию, сообщили Би-би-си и The Telegraph.