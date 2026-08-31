В Ормузском проливе супертанкер, следовавший по маршруту, не соответствующему установленным Ираном правилам, подорвался на двух морских минах. После взрыва на судне начался пожар.

Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Супертанкер, нарушивший установленные правила, столкнулся с двумя морскими минами, после чего началось возгорание», — говорится в заявлении.

В ВМС КСИР предупредили, что другие суда, нарушающие правила безопасности и навигации в Ормузском проливе, могут столкнуться с аналогичными последствиями. Информация о названии танкера, его принадлежности и возможных пострадавших пока не раскрывается.