Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предложил США возглавить военную кампанию против йеменских хуситов, однако Вашингтон отказался, сообщает израильская телерадиокомпания «Кан» со ссылкой на источник в йеменских силах, противостоящих хуситам.

По ее данным, с такой просьбой бин Салман обратился во время встречи с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером, состоявшейся в середине августа.

Сам факт встречи подтвержден официально. Бин Салман принял Купера 13 августа в Джидде. Саудовские власти сообщили, что стороны обсудили оборонное сотрудничество между двумя странами, ситуацию в регионе, а также предпринимаемые усилия по снижению напряженности и укреплению безопасности. При этом содержание переговоров по Йемену официально не раскрывалось.

По информации «Кан», наследный принц предложил Вашингтону «управлять фронтом» против хуситов в Йемене. США ответили отказом. Как отмечает телеканал, американская сторона дала понять, что не намерена брать на себя руководство еще одним военным фронтом на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Вашингтон не отказывается от поддержки Эр-Рияда и готов оказать ему помощь в случае военного противостояния с хуситами. Однако инициатором операции и руководить ею, по американской позиции, должна сама Саудовская Аравия.

Еще одним фактором для Вашингтона является характер нынешних атак хуситов. В настоящее время они сосредоточены в Красном море преимущественно на объектах, связанных с Саудовской Аравией, при этом американские суда не становятся основными целями нападений. В связи с этим США не видят оснований самостоятельно возглавлять новую военную кампанию.