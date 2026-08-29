Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что россияне, покидающие страну из-за слухов о новой мобилизации, «не нужны» России.

«Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны», — сказал депутат в разговоре с RTVI.

Так Соболев прокомментировал публикацию Politico о том, что за неделю около 113 тыс. россиян якобы пересекли грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс». При этом подтверждений тому, что причиной массового выезда стали именно слухи о мобилизации, не приводилось.

Сам депутат также опроверг сообщения о подготовке новой волны мобилизации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные публикации «информационными вбросами».