Между ИСЕСКО и Азербайджаном налажено очень тесное сотрудничество. Бакинский офис играет особую роль в развитии этого сотрудничества.

Об этом сказал директор Бакинского регионального отделения ИСЕСКО Абдулхаким Аль Санан на открытии Первого Съезда композиторов тюркского мира, сообщает «Азертадж».

Директор подчеркнул, что не случайно съезд проводится в рамках Международного фестиваля Узеира Гаджибейли.

«Узеир Гаджибейли сформировал современную музыкальную идентичность Азербайджана. Он показал нам, что культура является фундаментальным понятием для сохранения национальной идентичности. Творчество Узеир бея еще раз доказывает всему миру, что у музыки нет языка. Музыка общечеловечна», — добавил он.