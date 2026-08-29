Финляндия и Израиль негласно подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военно-технической сфере, сообщил в субботу финский телерадиовещатель Yle.

«Его цель — обеспечить сотрудничество между Финляндией и Израилем в области исследований, разработок и закупок военной продукции. Его содержание неизвестно, так как министерство обороны не проинформировало общественность об этом», — говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, Финляндия и Израиль создали совместную координационную группу, которая собирается как минимум раз в год.

Меморандум был составлен еще в 2013 году и срок его действия истекает, поэтому Финляндия предложила продлить его, говорится в сообщении.

«Что необычно: вместо прежних пятилетних периодов еще в начале 2024 принято решение продлить меморандум на десять лет», — отмечает издание.

Тогда же меморандум одобрил министр обороны Антти Хакканен. Он не счел в нем ничего удивительного, учитывая прежние закупки оружия у Израиля, пишет Yle.

В интервью Jerusalem Post представитель министерства обороны Израиля заявил, что «Финляндия — это ворота Израиля в НАТО и на европейский рынок».