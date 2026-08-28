Казахстан восстановил добычу нефти до стабильного уровня после снижения объемов из-за перебоев с отгрузкой на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

В ведомстве отметили, что в июле добыча на крупных месторождениях была ниже плановых показателей из-за приостановки отгрузок нефти через КТК. Причиной стали атаки беспилотников на танкеры в районе морского терминала консорциума.

Транспортировка нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск и отгрузки на терминале возобновились 27 июля, однако уже 30 июля КТК вновь приостановил погрузку после атаки на танкер Nissos Sifnos. В тот же день был атакован танкер Marathi, следовавший за нефтью.

Из-за сбоев Казахстан намерен снизить план добычи нефти на 2026 год с 98 млн до 96 млн тонн. По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, из-за январских и июльских инцидентов страна потеряла около 3,5 млн тонн добычи.

КТК является основным экспортным маршрутом казахстанской нефти: через систему проходит более 80% трубопроводных поставок из страны. В 2025 году по маршруту было перевалено около 70,5 млн тонн нефти.