Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование после получения информации Министерства культуры о проведении без согласования ремонтных и реконструкционных работ на памятниках истории и культуры в Баку.

По данным Генпрокуратуры, нарушения были выявлены в нежилых объектах на улицах Низами, 81 и Бюльбюля, 36C в Насиминском районе, являющихся архитектурными памятниками местного значения. Реконструкционные работы без соответствующего разрешения также проводились в мечети в поселке Бузовна Хазарского района.

В отношении лиц, допустивших нарушения, вынесено официальное предупреждение. В Генпрокуратуре подчеркнули, что предупреждения не освобождает от административной или уголовной ответственности.

Согласно законодательству, проведение ремонтных, строительных, реставрационных и реконструкционных работ на охраняемых памятниках без соответствующего согласования запрещено. В ведомстве призвали соблюдать установленные процедуры для сохранения исторического и культурного наследия страны.