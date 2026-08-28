С 28 августа по 5 сентября будет активен метеорный поток Ауригиды. Пик его активности ожидается 1 сентября, сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Метеоры Ауригид входят в атмосферу Земли со скоростью около 66–67 км/с, поэтому оставляют после себя яркие, но короткие вспышки. Большинство из них полностью сгорает на высоте 70–100 километров и не достигает поверхности Земли.

Лучшим временем для наблюдения в Баку станет ночь с 31 августа на 1 сентября — с полуночи до рассвета. Радиант потока в этот период поднимается достаточно высоко над горизонтом.

По данным БГУ, при благоприятных условиях жители столицы смогут увидеть в среднем до пяти метеоров в час.

Для наблюдения телескоп не понадобится — достаточно выйти под открытое небо подальше от городских огней. Астрономы рекомендуют смотреть не непосредственно на радиант, а примерно на 30–40 градусов в сторону от него: там метеорные следы выглядят длиннее и заметнее.