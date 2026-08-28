Советник по нацбезопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян получил долю в 49% в холдинге, стоящем за новым криптобанком семьи Трампа World Liberty Financial, который будет обслуживать стейблкоин USD1, пишет WSJ.

Ранее не раскрывалось, что Тахнун инвестировал в World Liberty около $500 млн, причем $263 млн из этой суммы получили структуры, связанные с семьей Трампа.

Сделка вызвала вопросы из-за того, что подконтрольная Тахнуну государственная AI-компания G42 одновременно вела переговоры с администрацией Трампа о доступе к американским чипам для искусственного интеллекта. Позднее этот доступ был одобрен.

Регуляторы разрешили запуск банка, однако обязали структуру Тахнуна подписать редкое соглашение о невмешательстве в его управление. Демократы и эксперты по этике говорят о потенциальном конфликте интересов, иностранном влиянии и рисках для нацбезопасности.