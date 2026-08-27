В Лачине состоялась встреча представителей энергетических ведомств Азербайджана и Армении. Стороны обсудили возможности взаимного импорта и экспорта электроэнергии, а также координацию энергетической инфраструктуры двух стран на государственной границе. Если политические договоренности между Баку и Ереваном постепенно получают практическое продолжение в экономической сфере, то энергетика может стать одним из наиболее значимых направлений этого процесса.

В беседе с Minval Politika кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли поделился своими мыслями на этот счет. Эксперт считает, что создание устойчивых экономических связей между Азербайджаном и Арменией имеет принципиальное значение для долгосрочного мира в регионе.

«Сегодня для наших стран важно создать такие связи, которые будут скреплять наши отношения и в будущем обеспечивать долгосрочный мир и их дальнейшее улучшение. На мой взгляд, фундаментальной основой здесь является естественное развитие экономических и торговых связей. Что касается энергетики, в частности электроэнергетики, то это стратегически важный сектор. Поэтому сотрудничество в этой сфере имеет для нас особое значение», — отметил он.

По словам Гарибли, энергетическое взаимодействие приобретает дополнительную значимость с учетом перспектив развития транспортных и инфраструктурных связей между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении: «Через территорию Армении в рамках Зангезурского коридора в будущем будет проходить наша электроэнергия в направлении Нахчывана. С этой точки зрения данный вопрос для нас очень важен. Одновременно соединение наших энергосистем создает значительные возможности. В будущем мы сможем не только обеспечивать Армению электроэнергией, но и расширить свои экспортные возможности», — сказал он.

Эксперт считает, что такое сотрудничество может оказаться особенно востребованным с учетом существующих проблем в энергетической системе Армении. В частности, речь идет о состоянии Мецаморской атомной электростанции и необходимости создания новых генерирующих мощностей.

«Мы знаем, что сегодня в Армении существуют определенные проблемы в энергетической сфере. Мецаморская атомная электростанция имеет свои проблемы, и не исключено, что отдельные ее блоки уже не работают. Со временем количество таких проблем может увеличиваться. Мы также знаем, что уже подписаны договоры с Соединенными Штатами Америки о строительстве новых энергоблоков. Однако реализация этих проектов носит долгосрочный характер», — отметил Гарибли.

На этом фоне объединение энергетических систем двух стран, по его мнению, способно обеспечить практический результат значительно раньше.

«А сегодня, в принципе, уже после объединения электросистем мы сможем экспортировать электроэнергию в Армению и обеспечивать ее необходимыми объемами. Армения — соседняя для нас страна, которая в прошлом была враждебной. Но развитие таких связей, с одной стороны, будет укреплять экономические отношения, а с другой — увеличивать наш экспортный потенциал и позволит обеспечивать Армению таким важнейшим ресурсом, как электроэнергия», — сказал собеседник.

При этом, считает экономист, значение энергетического сотрудничества не ограничивается исключительно экономическими интересами. Оно способно стать одним из практических механизмов укрепления мира и доверия между двумя странами.

«Я считаю, что здесь очень важен и политический аспект — прежде всего с точки зрения обеспечения мира. И я думаю, что в будущем мы сможем не только поставлять электроэнергию в Армению, но и через ее территорию экспортировать электроэнергию в европейские страны. Это только первый шаг. Президент Ильхам Алиев говорит, что мы уже знаем, где будут установлены соответствующие опоры. Так что основа для реализации этих проектов уже подготовлена. Теперь мы ждем их практической реализации. Уверен, что эти проекты обеспечат устойчивость нашей экономики на долгие годы», — отметил наш собеседник.

Гарибли полагает, что энергетическое сотрудничество может стать частью более масштабного процесса экономической интеграции Южного Кавказа и соседних регионов.

«Это позволит интегрировать экономически региональные страны. Создание единой электросистемы имеет огромное значение. Причем это важно не только для Армении и Азербайджана, но и для всех региональных стран — Турции, стран Центральной Азии. Создание определенной независимой системы, в которой Азербайджан будет играть очень важную роль, имеет стратегическое значение», — отметил экономист.

Отдельно эксперт обращает внимание на то, что развитие энергетических связей между государствами неизбежно формирует определенную взаимозависимость. В современном мире, считает он, такая взаимозависимость при условии взаимной выгоды может выступать не источником уязвимости, а, напротив, дополнительной гарантией стабильности:

«Нужно отметить, что появление отношений в энергетической сфере — как, впрочем, и в любой другой сфере — приводит к формированию определенной взаимозависимости. Но именно в энергетике это проявляется особенно ярко. Страна, которая обеспечивает другие государства энергией, одновременно укрепляет и собственную безопасность».

В качестве примера Гарибли приводит международный опыт, отмечая, что энергетическая зависимость зачастую оказывает влияние не только на экономические, но и на политические отношения между государствами.

«В современном глобальном мире без взаимовыгодных отношений и без взаимозависимости просто невозможно существовать. Поэтому появление взаимовыгодных отношений с Арменией в этом плане будет формировать определенную взаимозависимость, которая может стать гарантией стабильности», — сказал эксперт.

Особенно важна эта логика именно для энергетического сотрудничества, поскольку электроэнергия является базовым ресурсом для функционирования современной экономики и инфраструктуры.