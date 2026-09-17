Рост цен на топливо в Сирии уже стал не только экономической, но и политической проблемой. Повышение стоимости дизельного топлива примерно на 40% спровоцировало протесты, блокировку дорог и бензовозов. На этом фоне звучат требования об отставке ряда представителей власти и руководства нефтяной компании. Насколько серьезным вызовом для переходного правительства Сирии может стать эта волна недовольства и способна ли она перерасти в более масштабные выступления?

Как отметил в комментарии для Minval Politika эксперт по международным отношениям, научный сотрудник отдела истории и экономики арабских стран Института востоковедения НАНА Орхан Наджафов, риск расширения протестов действительно существует. Однако его реализация зависит не только от социально-экономического недовольства, но и от того, смогут ли внутренние и внешние силы использовать ситуацию в своих интересах.

«Риск есть всегда, если есть силы, заинтересованные в этом, как внутренние, так и внешние, а также факторы, предполагающие наличие такого риска», — отметил эксперт.

По его словам, одним из ключевых внутренних факторов стало именно резкое повышение цен на стратегически важный ресурс. Это напрямую затрагивает население и дополнительно снижает уровень доверия к переходному правительству. На этом фоне потенциальную угрозу для властей по-прежнему могут представлять проасадовские силы, которые, несмотря на относительно слабые позиции, сохраняют определенный потенциал.

Наджафов считает, что они могли бы попытаться воспользоваться массовыми протестами и общественным недовольством, однако масштаб такого вмешательства будет зависеть от их способности мобилизовать сторонников и влиять на внутрисирийские процессы.

Говоря о внешних факторах, эксперт отдельно упомянул ситуацию вокруг Израиля. По его словам, нестабильность в Сирии косвенно может отвечать интересам тех сил, которые не заинтересованы в формировании сильного сирийского государства. При этом Наджафов подчеркнул, что связывать нынешние протесты непосредственно с внешним вмешательством пока оснований недостаточно.

«Есть ли в этом деле израильский след — это уже другой вопрос. В Турции об этом говорили, однако я думаю, что в данном случае это маловероятно», — отметил он.

Отдельный момент — насколько болезненно повышение стоимости топлива воспринимается самим сирийским населением. По оценке эксперта, последствия здесь особенно серьезны, учитывая масштаб экономических проблем страны.

«По данным ООН, 90% населения Сирии живет за чертой бедности. Поэтому такое внезапное и большое изменение цен на стратегические продукты, как топливо, означает для населения большую проблему и дальнейшее ухудшение жизненных условий», — указал Наджафов.

При этом речь идет не только о непосредственно подорожавшем дизеле. По словам востоковеда, сирийское население опасается дальнейшего роста цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги. В этих условиях нынешние протесты отражают не только недовольство конкретным решением властей, но и более широкое разочарование социально-экономическими ожиданиями.

После падения режима Башара Асада и снятия санкций часть населения рассчитывала на быстрое улучшение условий жизни. Однако, как отмечает Наджафов, эти ожидания пока не оправдались. Сирийское государство одновременно сталкивается с необходимостью восстановления экономики и обеспечения базовых условий жизни, поэтому резкое подорожание топлива дополнительно усиливает социальное напряжение. На этом фоне блокировка бензовозов и ключевых транспортных артерий становится отдельным фактором риска.

Говоря об уязвимости нефтяной инфраструктуры республики, эксперт отметил, что подобные действия способны еще больше осложнить ситуацию. В частности, дополнительным негативным фактором остается остановка нефтеперерабатывающего завода в Баниясе, работа которого была приостановлена в связи с модернизацией.

Кроме того, сама Сирия не располагает достаточными объемами переработки топлива для полного покрытия внутренних потребностей и вынуждена импортировать нефтепродукты. По словам Наджафова, проблемы с международными нефтетранспортными и логистическими коммуникациями уже снизили эффективность этих поставок.

Сирийские власти, в свою очередь, связывают повышение цен именно с изменившейся ситуацией на международных нефтяных маршрутах и противостоянием США и Ирана в районе Ормузского пролива.

В этой связи возникает и вопрос о том, как долго Дамаск сможет сохранять нынешнюю ценовую политику и пойдет ли на ее пересмотр, если протесты продолжатся.

Наджафов обращает внимание на заявление представителя Министерства энергетики Сирии Абдулхамида Салата о возможности пересмотра решения в случае изменения условий. По мнению эксперта, под этим могут подразумеваться как изменения международной ситуации в сфере нефтеперевозок, так и способность сирийских властей взять ситуацию внутри страны под контроль.

В этих условиях, добавил он, Дамаск может пойти на определенное смягчение ценовой политики, чтобы снизить уровень протестной активности. Не исключены и кадровые решения в отношении чиновников, ответственных за соответствующее направление.

Однако эксперт считает такие меры больше временными. В долгосрочной перспективе, по его словам, Сирии необходимо заниматься восстановлением собственной нефтяной и прежде всего нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Что касается блокировки дорог и транспортных коммуникаций, власти, вероятно, будут стремиться восстановить нормальную работу бензовозов и ключевых транспортных артерий, считает востоковед. При необходимости, отмечает Наджафов, возможно и применение силы, однако оно, по его оценке, будет направлено прежде всего на восстановление порядка и работы инфраструктуры.

Кроме того, собеседник рассказал, насколько затяжные протесты могут повлиять на перспективы азербайджано-сирийского сотрудничества. Так, по словам Наджафова, нынешний кризис одновременно создает определенные препятствия для реализации уже достигнутых азербайджано-сирийских договоренностей в нефтяной сфере, но вместе с тем может открыть новые направления взаимодействия.

«Именно здесь интересны азербайджано-сирийские отношения, сотрудничество в области нефтепереработки, поставок нефти. Наше правительство имеет несколько соглашений с Сирией в этой области», — отметил эксперт.

По его мнению, Азербайджан, обладающий значительным опытом в сфере нефтепереработки, мог бы принять более активное участие в восстановлении соответствующей отрасли сирийской экономики.

В этом контексте, считает Наджафов, дополнительную роль способна сыграть Турция, поскольку она заинтересована в стабильности Сирии и одновременно является важным звеном региональных логистических коммуникаций, в том числе связанных с нефтеперевозками.

Востоковед указал, что нынешний топливный кризис в Сирии имеет не только внутреннее социально-экономическое измерение, так как на ситуацию накладываются проблемы нефтяной инфраструктуры, зависимость от импорта топлива, нестабильность международных маршрутов и общая напряженность на Ближнем Востоке.

Наджафов связывает часть этих проблем с более широкой ситуацией в регионе, который играет важную роль в мировом энергообеспечении.

По словам эксперта, сокращение движения танкеров через этот стратегический маршрут демонстрирует масштаб влияния регионального кризиса на мировую экономику. В конечном счете, считает он, возможность стабилизации ситуации зависит от того, насколько международное сообщество будет заинтересовано в поиске решений для ближневосточных конфликтов и восстановлении нормальной работы энергетических и логистических коммуникаций.