Прогуливаясь по Конногвардейскому бульвару, петербуржцы часто задерживают взгляд на изящных фигурах мавританок, украшающих ограду дворца князя Кочубея. Их исторический облик был восстановлен скульптором Тофиком Мардалиевым — теперь они снова, как и полтора столетия назад, радуют глаза прохожих. Эта, казалось бы, небольшая деталь городской среды — отличный повод вспомнить о том, как крепко связаны берега Невы и Каспия. Азербайджанские специалисты работали в Петербурге на равных с другими, внося вклад в науку, оборону и культуру.

У истоков востоковедения

Российскую академическую науку трудно представить без петербургской школы востоковедения — одной из сильнейших в мире. Значимую роль в её формировании сыграли азербайджанские просветители и учёные.

Университетские архивы сохранили свидетельства о том, что в Императорском Санкт-Петербургском университете многие годы преподавал персидскую словесность профессор Мирза Джафар Топчибашев. Именно к нему за уроками восточных языков приходил Александр Грибоедов, готовясь к своей первой дипломатической поездке на Восток. У Топчибашева также обучались востоковеды Александр Ходзько и Василий Григорьев.

В те же годы в Петербурге работал учёный Александр Касимович (Мирза) Казем-Бек, ставший первым деканом факультета восточных языков университета. Его научный авторитет был неоспорим: в 1835 году он стал членом-корреспондентом Академии наук. Фундаментальные труды принесли ему мировое признание: Казем-Бек стал членом Великобританского Королевского азиатского общества, утвердив престиж отечественной ориенталистики за рубежом.

Линия огня

Пока в университетских аудиториях изучали Восток, военно-учебные заведения столицы готовили офицерские кадры. С 1906 по 1914 год в Офицерской артиллерийской школе в Царском Селе преподавал генерал-лейтенант Али-Ага Шихлинский. Его математические расчёты ведения огня с закрытых позиций во многом определили развитие этого рода войск, за что в армии Шихлинского уважительно называли «богом русской артиллерии». Разработанный им метод расчёта огня «треугольник Шихлинского» вошёл в армейские учебники. Вместе с ним служил и также участвовал в обороне Порт-Артура генерал от артиллерии Самед-бек Мехмандаров.

В списках выпускников петербургского Пажеского корпуса ярко выделяется фигура Гусейн хана Нахичеванского. Командир элитных гвардейских подразделений, он стал одним из немногих военачальников-мусульман, удостоенных звания генерал-адъютанта в свите Николая II. В годы крушения монархии он до конца остался верен своему императору и трагически погиб в 1919 году.

Модерн и сцена

Связи между Петербургом и Баку всегда носили характер живого культурного обмена. Выпускник петербургского Института гражданских инженеров Зивер-бек Ахмедбеков впоследствии стал первым главным архитектором Баку. Именно его видение сформировало узнаваемый облик города в стиле «бакинского модерна» — ярчайшим примером этого служит спроектированная им мечеть Тезепир в Баку.

Теснейшим образом связано и музыкальное искусство. В стенах Санкт-Петербургской консерватории получал высшее музыкальное образование основоположник азербайджанской классической музыки Узеир Гаджибеков. А спустя несколько десятилетий Ленинград аплодировал балетам Кара Караева, которые с успехом шли на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Сегодня же на его прославленную сцену выходит Тимур Аскеров, достигший вершины карьеры танцовщика — звания премьера.

Магистраль жизни

В самые тяжёлые дни Великой Отечественной войны выходцы из братской республики встали на защиту Ленинграда. В электронном архиве Министерства обороны «Память народа» навсегда сохранены имена защитников города, среди которых — лётчик-истребитель Гусейнбала Алиев. В воздушном бою над городом он сумел сбить два вражеских самолёта, причём второй — будучи уже смертельно раненным.

Жизненно важной стала помощь тыла. Весной 1942 года по дну Ладожского озера всего за 43 дня был проложен подводный топливный трубопровод протяжённостью около 30 километров. По этой скрытой магистрали в осаждённый город поступали в том числе бакинские нефтепродукты, питая двигатели машин «Дороги жизни» и суда Ладожской флотилии.

Около 640 тысяч азербайджанцев отправились на фронт, среди них было немало опытных нефтяников. Их места у буровых и на заводах заняли женщины: к 1944 году они составляли уже шесть из десяти работников отрасли. Трудились в две-три смены, осваивали непростые специальности — и всё это в прифронтовых условиях, когда над промыслами висела угроза налётов.

Азербайджанские нефтяники 160 раз удостаивались переходящего Красного знамени. А в 1941 году был достигнут поистине рекордный результат — 23,5 миллиона тонн нефти. Этот показатель до сих пор остаётся непревзойдённым для Азербайджана. В знак глубокого уважения к азербайджанским защитникам города на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища установлена гранитная плита.

Традиции наших дней

Традиции созидания сохранились в послевоенное время и продолжаются сегодня. В историю петербургской медицины золотыми буквами вписано имя профессора Азы Гасановны Рахмановой, которая почти 30 лет руководила инфекционной службой города. Она одной из первых в стране начала системную борьбу с ВИЧ-инфекцией. Особое место также занимает и династия нейрохирургов Касумовых: заслуженный врач РФ Рауф Джаббарович Касумов долгие годы руководил отделением в РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, а сегодня его дело продолжает сын — доктор медицинских наук, профессор Вугар Касумов.

Профессор, доктор философии по техническим наукам Гейдар Иманов внёс выдающийся вклад в промышленность и высшую школу Санкт-Петербурга, став основателем и ректором Смольного института Российской академии образования, а также многолетним руководителем научно-производственного объединения «Электрокерамика».

Свой вклад делают и меценаты. Так, предприниматель Год Нисанов поддержал масштабную реставрацию исторических зданий на набережной канала Грибоедова, а также восстановление Кронштадтского Морского собора и развитие спортивной инфраструктуры петербургского Морского технического университета.

Культурная жизнь диаспоры также тесно вплетена в ткань города. Большой вклад в неё внесла скоропостижно ушедшая из жизни в июле этого года петербургская писательница и искусствовед Ирада Берг (Вовненко). Многие годы она возглавляла международные связи Исаакиевского собора и реализовала десятки знаковых просветительских проектов. Её отец, выдающийся бакинский зодчий Тофик Гасанов, в своё время много лет возглавлял «Ленпроект», построив множество современных домов в городе и занимаясь строительством в Царском Селе.

Фундаментом этой многовековой преемственности всегда оставались петербургские академические школы. Выдающийся след в истории Ленинградского университета оставил и видный советский и российский тюрколог, филолог Афрасияб Паша оглы Векилов. Выпускник ЛГУ и ветеран Великой Отечественной войны, награждённый множеством медалей, в том числе «За оборону Ленинграда», он долгие годы проработал на кафедре тюркской филологии своей альма-матер. Его научные труды и преподавательская деятельность стали важным вкладом в развитие отечественного востоковедения и укрепление академических связей.

Большую роль в развитии правовой мысли сыграл выдающийся философ права, проректор ЛГУ в 1960-е годы Джангир Керимов. В знак глубокого уважения к заслугам учёного, к его столетию в стенах университета был торжественно открыт мемориальный бюст.

Сегодня эту преемственность в сфере юриспруденции продолжает Ильгам Рагимов — автор более 100 научных работ в области пенологии, криминологии и уголовно-исполнительного права, почётный доктор СПбГУ и иностранный член Российской академии наук (РАН). Его фундаментальные исследования оказали огромное влияние на модернизацию отечественного уголовного права, а сам он вносит значимый вклад в развитие международного научного сотрудничества университета. В знак признания его заслуг перед альма-матер в стенах вуза недавно был открыт его бюст. Эту неразрывную связь человека и города лучше всего объясняет он сам: «Ленинградская правовая школа для меня не просто свод академических знаний, это особый образ мысли. Сам дух этого города, его архитектура и колоссальное историческое наследие воспитывают в человеке внутреннюю дисциплину и преданность профессии. Ленинград навсегда стал частью моей души».

Именно такие переплетения судеб и научных интересов доказывают: связь между берегами Невы и Каспия — это не абстрактная страница истории, а живой, неразрывный процесс. Как фигуры мавританок на Конногвардейском бульваре остаются неотъемлемой частью петербургского пейзажа, так и вклад азербайджанских учёных, врачей, военных и деятелей культуры навсегда вписан в летопись Северной столицы.

Об авторе. Руфат Мамедов — уроженец Санкт-Петербурга, студент направления коммуникаций и цифровых медиа международного университета ADA. Занимается исследованием исторического наследия родного города и культурных мостов, объединяющих разные страны и эпохи.