Россия в ближайшие месяцы может усилить атаки не только против Украины, но и против стран, которые ее поддерживают, в том числе Польши и других государств восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Politico.

По его словам, оценки разведок НАТО, Украины и Польши указывают на сценарий, при котором Россия может использовать беспилотники и ракеты против стран, поддерживающих Киев.

Туск отметил, что последние разведывательные данные на этот счет являются «очень последовательными и убедительными».

«Существует реальный риск того, что беспилотники или другие типы ракет могут попасть на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и нанести ущерб. А официальная версия будет заключаться в том, что это был случайный инцидент и что нет никаких оснований рассматривать какой-либо ответ НАТО», — заявил он.

По мнению польского премьера, таким образом Россия может попытаться проверить готовность Альянса к ответу и ослабить его единство.

«Цель будет заключаться в том, чтобы в целом подорвать целостность НАТО и, прежде всего, убедить страны-члены, что статья 5 носит скорее теоретический, чем практический характер», — сказал Туск.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны: нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех.

Туск также предупредил, что осень и зима могут стать особенно тяжелыми для Украины. По его словам, Россия продолжит интенсивные удары по городам, инфраструктуре, складам и железнодорожным объектам.

Отдельно он обратил внимание на новое поколение реактивных беспилотников, которые движутся быстрее и на большей высоте, что усложняет их обнаружение и перехват.