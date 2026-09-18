В Баку в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1» введут ограничения движения транспорта, при этом некоторые основные дороги будут открываться в определенные часы.

Как сообщили в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», на участке от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля будет организован новый транзитный коридор.

В связи с проведением гонки на определенных территориях также будут введены ограничения движения транспорта.

Первоначальное ограничение вступит в силу с 21:00 19 сентября. Оно будет применяться на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибейли и проспектом Нефтчиляр. Ограничение будет действовать до окончания мероприятия.

Согласно Плану организации движения, улицы, по которым проходит Бакинская городская кольцевая трасса, а также территории, охватываемые трассой, будут закрыты для движения транспорта с 01:00 20 сентября до 08:00 28 сентября. Въезд и выезд из зон, где действуют ограничения, будет возможен только при наличии разрешения «Въезд по месту жительства».

Вместе с тем, исходя из опыта последних трех лет, для удобства жителей города и водителей в период проведения гонки некоторые основные дороги в определенные часы будут открыты для движения транспорта.

Так, 21 и 22 сентября перечисленные ниже точки въезда и выезда будут открыты для движения транспорта без остановки и стоянки с 07:00 до 09:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером.

23 сентября указанные дороги будут открыты для движения транспорта с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером.

Точки въезда:

● с Сальянского шоссе — в направлении проспекта Нефтчиляр и площади Азнефть;

● с улицы М. Лермонтова — в направлении улиц 50-летия ООН и Истиглалият;

● с улицы С. Вургуна — в направлении улицы У. Гаджибейли и проспекта Бюльбюля;

● с проспекта Бюльбюля — в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтчиляр;

● от пересечения улиц Низами и Пушкина — в направлении улицы Хагани;

● от пересечения улиц У. Гаджибейли и Пушкина — в направлении проспекта Бюльбюля.

Точки выезда:

● с проспекта Нефтчиляр — в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall;

● с улицы Истиглалият — в направлении проспекта Азербайджан;

● с проспекта Нефтчиляр — в направлении площади Азнефть, Dəniz Mall и Сальянского шоссе.

В указанный период, за исключением общественного транспорта и большегрузных грузовых автомобилей, движение транспортных средств будет обеспечиваться по определенным транзитным коридорам.

В период, когда транзитные коридоры будут открыты, за исключением чрезвычайных ситуаций, остановка и стоянка транспортных средств, а также посадка и высадка пассажиров будут запрещены. Скорость движения в транзитных коридорах будет ограничена до 50 км/ч.

Отметим, что Гран-при Азербайджана по «Формуле-1» в этом году пройдет 24–26 сентября.