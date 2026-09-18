Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с послом Германии Дирком Лёльке.

«Экономика, образование, мир и безопасность, а также другие важные вопросы стали основными темами ознакомительной встречи, которую вчера посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке провел с помощником президента Хикметом Гаджиевым.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули, что германо-азербайджанское сотрудничество имеет широкие возможности для развития.

Благодарим за открытый и конструктивный обмен мнениями!», — говорится в публикации посольства Германии в Азербайджане в Facebook.