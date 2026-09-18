В Сочи приостановлена работа избирательных участков из-за атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На избирательных участках Сочи приняты исчерпывающие меры безопасности. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА», — написал он. — Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы. Как только станет безопасно, участки возобновят работу».

Росавиация сообщила, что для аэропорта Сочи ввели ограничения на обслуживание рейсов.

В Сочи 18 сентября открылись 244 избирательных участка.