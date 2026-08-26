Посольство Израиля в Баку поздравило азербайджанский «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Поздравляем команду Sabah с заслуженной победой! А команде Hapoel Beer-Sheva выражаем большое уважение за проявленную борьбу, самоотдачу и великолепную игру, продолжавшуюся до финального свистка! Конечно, наши израильские сердца надеялись на другой результат. Но сегодня футбол вновь напомнил нам об одной из своих прекраснейших особенностей – о способности объединять людей», – говорится в заявлении посольства Израиля в Баку.

«Сабах» впервые в своей истории пробился в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, одержав в ответном матче раунда плей-офф победу над «Хапоэлем» из Беэр-Шевы со счетом 5:2 с учетом дополнительного времени.