Задержание второго президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Седрака стало одним из главных событий армянской внутренней политики. Как сообщили в Антикоррупционном комитете Армении, оба были задержаны, а следственные действия проходят сразу по нескольким направлениям. По версии следствия, Кочарян приобретал государственное имущество по заниженным ценам и оформлял активы на связанные компании. Правоохранители также проверяют обстоятельства передачи ему 56 объектов недвижимости и крупных денежных переводов на имя его сына.

Одновременно обыски проходят в бизнес-структурах, связанных с семьей бывшего президента. Следственные действия проводятся, в частности, в принадлежащем семье Кочарянов Orange Premium Fitness Club, салоне Toyota, а также в магазинах и офисах ювелирного бренда Pregomesh, принадлежащего невестке Роберта Кочаряна — известной певице Сирушо. Кроме того, сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в дом депутата от блока «Армения» Левона Кочаряна — старшего сына Роберта Кочаряна.

Произошедшее приобрело особый политический оттенок после недавней перепалки Левона Кочаряна с премьер-министром Николом Пашиняном в парламенте. Кочарян назвал премьера «подлецом и предателем», в ответ Пашинян заявил, что отберет имущество Кочаряна и тот не сможет передать его своим детям и внукам.

Насколько нынешние действия властей в отношении Кочарянов связаны исключительно с антикоррупционной повесткой и какую политическую цель они могут преследовать? Может ли удар по бывшему президенту и его активам серьезно изменить расстановку сил в армянской оппозиции? На эти вопросы в комментарии Minval Politika ответил армянский блогер и активист Ишхан Вердян.

По словам Вердяна, если отойти от медийной составляющей и посмотреть на отношение общества к происходящему, реакция значительной части армян достаточно однозначна.

«Если абстрагироваться от медиа и от картинки, которую преподносят по телевидению, и посмотреть на реальность, то задержание Роберта Кочаряна в народе комментируется одним словом — „наконец-то“», — сказал он.

Эксперт считает, что отношение к Кочаряну в значительной части армянского общества формировалось не только вокруг его политической деятельности, но и вокруг вопросов, связанных с экономическим наследием его периода власти.

«Нужно понимать, что, помимо всей этой медийной шелухи, Роберт Кочарян остаётся в глазах значительной части граждан Армении человеком, который вогнал страну в глубокий кризис, распродал или передал стратегические активы страны России», — отметил Вердян.

По его словам, вокруг бывшего президента сформировалась одна из наиболее состоятельных семей в масштабах Армении: «Параллельно с этим сформировалась одна из самых богатых по армянским меркам семей, которая сосредоточила в своих руках значительные бизнес-активы как на территории Республики Армения, так и за её пределами. Именно поэтому в глазах многих граждан его задержание воспринимается прежде всего как восстановление справедливости».

При этом Вердян считает, что говорить о масштабных общественных волнениях в связи с задержанием Кочаряна пока оснований нет. По его мнению, это связано в том числе с результатами последних парламентских выборов.

«Что касается политической стороны, то результаты последних парламентских выборов показывают, что политическая сила Роберта Кочаряна получила достаточно скромный результат. Поэтому говорить о каких-то серьёзных политических волнениях или масштабном общественном недовольстве в связи с его задержанием, на мой взгляд, оснований нет», — заявил блогер.

Отдельно Вердян рассматривает происходящее в контексте более широкой кампании по возврату государству активов: «Да, это можно считать частью уже идущей в Армении кампании по возвращению государству незаконно приобретённых активов».

В качестве примера собеседник приводит предпринимателя и политика Гагика Царукяна, который также находится в процессе разбирательств, связанных с его собственностью.

«Хороший пример — другой одиозный политический деятель, Гагик Царукян, который сегодня также находится в процессе разбирательств, связанных с его собственностью. Похоже, государство решило системно заняться коррупционным наследием прошлых лет», — сказал Вердян.

Однако, по мнению активиста, в случае с Робертом Кочаряном речь идет не только об имущественных или коррупционных вопросах.

«Но здесь вопрос не только в коррупции как таковой, а в личности Роберта Кочаряна. Нужно понимать, что Роберт Кочарян — отдельный, монументальный персонаж даже на фоне сегодняшней оппозиции», — подчеркнул собеседник.

Он считает, что Кочарян остается для оппозиционного лагеря не просто одним из политиков, а фигурой, объединяющей сразу несколько функций: «Он одновременно — символ, идеолог и, безусловно, человек, чьё присутствие рядом давало оппозиции дополнительную уверенность и, если хотите, агрессивность».

«Поэтому, если такого человека изъять из любого сообщества, это сообщество неизбежно сталкивается с брожением, дезорганизацией и деморализацией», — считает блогер.

При этом Вердян связывает фигуру Кочаряна не только с нынешним оппозиционным лагерем, но и с более широким политическим курсом, который он характеризует как реваншистский.

«Как бы то ни было, многие узловые элементы армянской оппозиционной и реваншистской политики сходятся именно на Роберте Кочаряне. Он является системообразующей фигурой», — заявил он.

В этой связи нынешние задержания и возможные дальнейшие действия государства в отношении собственности семьи Кочаряна, по мнению эксперта, способны иметь далеко идущие политические последствия: «Таким образом, думаю, что его арест и возможные действия государства в отношении его собственности могут стать очень жёстким сигналом для оппозиции».

Он допускает, что последствия могут выйти далеко за рамки одного уголовного или антикоррупционного дела и затронуть саму организационную структуру оппозиционного лагеря.