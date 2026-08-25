Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие сегодня в парламенте при представлении программы правительства, указывают на масштабную перестройку внешней и внутренней политики страны. Ереван продолжает дистанцироваться от ОДКБ и пересматривать отношения с Москвой, ставит вопрос о передаче российской концессии на железную дорогу третьей стороне, готовится подать заявку на вступление в ЕС и намерен изменить Конституцию. Одновременно правительство заявляет о необходимости трансформации отношений с Армянской апостольской церковью и делает ставку на разблокирование региональных коммуникаций.

Как отметил в беседе с Minval Politika глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, по вопросу ОДКБ в программе правительства Армении вообще нет конкретных положений. Пашинян сегодня лишь подтвердил уже сформировавшуюся позицию Еревана: если Армению исключат из организации, она не будет воспринимать это как проблему: «Это демонстрация такой тактики Армении по замораживанию своего членства. Армения отозвала своего постоянного представителя, не участвует в заседаниях, не вносит бюджет. Однако правительство Армении еще пару лет тому назад приняло решение о том, что отсутствие Армении не должно быть препятствием для принятия решений в рамках ОДКБ. То есть чтобы отсутствие Армении не парализовало эту структуру».

По мнению политолога, Ереван сознательно избегает самостоятельного запуска процедуры выхода из организации, хотя последовательно сокращает свое участие в ее работе.

«Правительство Пашиняна делает все, чтобы ее исключили из ОДКБ, но не принимает волевых решений относительно инициирования процесса выхода из ОДКБ. Потому что правительство Пашиняна прекрасно понимает, что данное решение является геополитическим и осложнит и так непростые отношения с Москвой», — указал эксперт.

При этом, считает Мамедов, Москва также не заинтересована в том, чтобы самостоятельно инициировать выход Армении из ОДКБ: «Российская сторона играет в долгую. Есть надежда на то, что в какой-то период времени возможно будет сменить правительство. То есть в Армении будет изменено правительство, которое просто возвратится в ОДКБ. И я не думаю, что Россия будет инициировать процесс выхода Армении из ОДКБ».

Что касается других членов организации, то, по словам эксперта, они не намерены вмешиваться в российско-армянские противоречия.

Отдельным и весьма чувствительным вопросом остается судьба Южно-Кавказской железной дороги. Мамедов обращает внимание, что в программе правительства Армении ЮКЖД вообще не упоминается. Поэтому особенно важно, что Пашинян сегодня обозначил позицию Еревана относительно дальнейшего управления железной дорогой.

По словам политолога, у армянского правительства сейчас фактически два возможных сценария. Первый он называет конструктивным: «Они говорят о том, что на сегодня в регионе сложилась историческая возможность подключения Армении к транспортно-логистическим цепочкам. Для этого нужны инвестиции, внешнее участие».

Однако, как объясняет эксперт, Ереван сталкивается с проблемой: потенциальные инвесторы из США и ЕС не могут полноценно участвовать в проектах, пока железнодорожная инфраструктура находится под управлением российской компании, поскольку против РЖД действуют санкции.

«И это главный довод Пашиняна», — подчеркнул он.

Именно поэтому, продолжает Мамедов, армянская сторона предлагает Москве передать концессию третьей стороне, которая была бы приемлема для обеих стран.

«Он озвучил, что просит в конструктивной форме российскую сторону перенаправить концессию третьей стороне, которая по геополитическим мотивам подходит России. Упоминается Казахстан, ближневосточные страны и так далее», — отметил политолог.

Однако существует и другой, более конфликтный сценарий, который может привести к дальнейшему обострению отношений вокруг ЮКЖД.

«Второй путь — конфликтный, это когда правительство Армении или правоохранительные органы Армении находят проблемы в деятельности ЮКЖД. Или же ЮКЖД не может исполнять свои обязательства по инвестициям», — считает собеседник.

При этом Москва уже дала понять, что не собирается добровольно отказываться от управления железной дорогой. По словам Мамедова, российская сторона готова обеспечивать необходимые инвестиции: «На это российская сторона в лице Оверчука заявляла о том, что сколько нужно инвестиций для ЮКЖД, Россия найдет. То есть это демонстрация того, что Россия не собирается отказываться от концессии на управление железными дорогами Армении. Это договор, который действует до 2038 года».

Таким образом, считает политолог, сейчас важно наблюдать не только за заявлениями сторон, но и за тем, в какой форме Ереван будет выстраивать дальнейшие отношения с Москвой в этой сфере.

«Это, конечно же, сокращение российского присутствия. Это стратегический актив России, от которого Москва отказываться не собирается», — указал эксперт.

Еще одним принципиальным направлением трансформации Мамедов считает изменение Конституции Армении. Пашинян заявил, что в новом Основном законе не должно быть ссылки на Декларацию о независимости 1990 года, связав это с решением «завершить карабахское движение».

По мнению эксперта, таким образом армянское руководство фактически признает существующую конституционную конструкцию препятствием для заключения мирного договора с Азербайджаном.

«Тема новой конституции не новая для Армении. В ближайшие пять лет в программе правительства отмечено, что правительство Армении вынесет на общественное обсуждение проект нового основного закона и предпримет шаги по организации референдума. Это одна из важнейших политических задач Пашиняна — обеспечить уже политико-правовой переход к Четвертой Республике», — сказал Мамедов.

По словам политолога, изменение конституции в данном случае является частью гораздо более глубокой перестройки государственной модели.

«Третья Республика, которую они называют учрежденной в 1991 году, была результатом карабахского движения. Поэтому выкорчевать все эти элементы тоже очень важно. Здесь меняется все, это такая глубокая трансформация, в направлении которой правительство Армении собирается предпринимать конкретные шаги», — указал собеседник.

Однако для продвижения этого процесса, считает аналитик, Пашиняну необходимо сначала продемонстрировать результаты по ключевым направлениям.

«Программа правительства рассчитана на пять лет, поэтому в ближайшее время мы будем следить за тем, каким темпом они будут идти. Я думаю, что в ближайшее время Пашинян должен продемонстрировать результаты по мирной повестке с Азербайджаном, по увеличению уровня безопасности Армении, по экономическому росту, чтобы более смело предпринимать шаги в направлении проведения референдума по принятию новой конституции», — считает эксперт.

Отдельно политолог остановился на проекте TRIPP, подчеркнув, что его необходимо рассматривать отдельно от более широкого вопроса восстановления транзита через территорию Азербайджана: «По теме TRIPP в программе правительства отмечено, что он будет реализован в ближайшие пять лет. На сегодня приняты некоторые документы в армяно-американском формате. И к концу года есть обещание начать строительство по инфраструктуре».

Эксперт считает, что в представлении правительства Пашиняна TRIPP должен стать отправной точкой более масштабной разблокировки коммуникаций и одним из элементов мирной повестки с Азербайджаном.

При этом транспортные перспективы Армении не ограничиваются российским направлением: «Что касается транзита через Азербайджан, Пашинян отметил также и подключение Армении к дороге Баку — Тбилиси — Карс, к выходу на турецкие рынки».

Мамедов обращает внимание, что значение этого транзита значительно шире, чем просто возможность перемещения российских товаров через территорию Азербайджана: «Надо понимать, что транзит через Азербайджан — он не только для российских товаров. По некоторым позициям Россия играет монопольную роль для Армении. Скажем, к примеру, пшеница. Но если правительство Армении найдет пшеницу, скажем, в Казахстане, то Азербайджан опять же будет играть роль транзита казахстанской пшеницы для Армении».

Поэтому, считает эксперт, открытие транспортного сообщения через Азербайджан соответствует одной из ключевых задач правительства Пашиняна — диверсификации экономики.

Еще одним элементом масштабной внутренней трансформации становится противостояние правительства с Армянской апостольской церковью: «Что касается армянской церкви, в программе правительства отмечено, что в течение ближайших пяти лет оно будет добиваться отставки католикоса. Наряду с этим планируется принятие устава».

При этом политолог обращает внимание на институциональные особенности армянской церкви, которые делают реализацию этой задачи крайне сложной: «В силу объективных причин на протяжении веков армянская церковь формировалась таким образом, что там авторитарная роль католикоса, то есть ни один институт в армянской церкви не имеет права отстранять его от должности. Поэтому сложно себе представить, как правительство Армении собирается это сделать, но будем наблюдать за противостоянием правительства и церковного института в лице католикоса».

В более широком смысле, считает Мамедов, происходящее следует рассматривать в контексте концепции «реальной Армении», которую Пашинян сформулировал ранее: «Полтора года тому назад Пашинян опубликовал программную статью о реальной Армении, в соответствии с которой и реализуется этот социально-инженерный проект. Это и внутриполитическая трансформация, это и внешнеполитическая трансформация, о которой Пашинян говорит. И с разными уровнями достижений эти трансформации реализуются в Армении».

По словам политолога, после парламентских выборов у Пашиняна появились политические возможности для реализации этого курса на протяжении всего нового пятилетнего периода.

Причем речь, подчеркивает эксперт, идет о преобразованиях сразу в нескольких сферах: «И во внутренней политике, и в отношениях с диаспорой, и в отношениях с церковью, и на внешнем периметре, и в контексте мирной повестки Азербайджана. То есть эти трансформации достаточно широкие».

При этом Мамедов не считает, что конечной целью этого курса является конфронтация с соседними государствами. Напротив, по его оценке, армянское руководство стремится связать преобразования с повышением безопасности и экономическим развитием страны.

Показательно, по словам эксперта, что в правительственной программе одним из приоритетов внешней политики назван регионализм, который Ереван трактует через идею комфортного сосуществования с соседними государствами.