На территории автозаправочной станции в поселке Мамедли Абшеронского района произошел пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в расположенных под одной крышей объектах общей площадью 260 кв. м, включающих восемь боксов, где размещались автомастерская и магазин автозапчастей. При этом существовал высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на другие боксы и территорию автозаправочной станции.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двух боксов на площади 60 кв. м, а также деревянные конструкции кровли на площади 260 кв. м. Пострадавших нет.

Остальные объекты и автозаправочная станция были защищены от огня.