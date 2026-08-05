Президент США Дональд Трамп заявил, что его «реальные рейтинги», а не данные, публикуемые «фейковыми СМИ», являются самыми высокими за все время.

«Мои реальные рейтинги, а не те, которые выдумывают фейковые СМИ, — самые высокие за всю историю. И почему бы им такими не быть? Ведь у нас самое масштабное снижение налогов и лучшие показатели занятости за всю историю, крупнейший объем иностранных инвестиций в истории Америки, полностью защищенная граница, грандиозная победа в Венесуэле, денуклеаризация Ирана, беспрецедентное уважение и успех во всем мире — и это далеко не всё. Не верьте фальшивым рейтингам радикальных левых. Они лживы и коррумпированы, так же как и демократы, разрушающие нашу страну. Они лживы и коррумпированы. Голосуйте за республиканцев — за величие Америки! Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Трамп», — написал он в соцсети Truth Social.