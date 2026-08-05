В Венгрии усиливается критика нового правительства. На фоне энергетического кризиса и последствий сильной засухи в соцсетях все чаще появляются публикации с обвинениями в адрес кабинета премьер-министра Петера Мадьяра.

Так, пользователь соцсети X под ником Csaba Attila Nagy опубликовал пост, в котором перечислил, по его мнению, ключевые проблемы, возникшие после смены власти.

Среди них он назвал:

— прекращение программы льготных кредитов для бизнеса под 3%;

— отмену государственного регулирования цен на топливо;

— отмену механизма ограничения ставок по ипотечным кредитам;

— отсутствие обещанной единовременной выплаты в размере 100 тыс. форинтов для 700 тыс. семей к началу учебного года;

— невыполненное обещание удвоить семейные пособия;

— отсутствие обещанного повышения зарплат работников сферы ухода;

— неснижение НДС на продукты питания;

— перебои с электроснабжением и водоснабжением;

— остановку АЭС «Пакш» впервые в ее истории;

— дефицит топлива в ряде регионов.

«Прежде чем сторонники “Тисы” напишут: “Ты идиот, правительство не виновато в засухе”, отмечу: проблема в том, что партия “Тиса” безответственно раздавала обещания, не имея четкого плана. Очевидно, что она оказалась не готова к управлению страной, не способна выполнить собственные обещания и не справляется с кризисным управлением. Засуха, обмеление Дуная и проблемы с топливом возникли не за один день — уже весной было понятно, что уровень воды в Дунае станет критическим», — написал автор.

В завершение публикации он заявил: «Это правительство станет огромным провалом для страны».

На прошлой неделе власти Венгрии действительно предупредили о серьезном энергетическом кризисе, вызванном рекордным обмелением Дуная, из-за чего работа АЭС «Пакш» была существенно ограничена.