Ассоциация банков Азербайджана и Ассоциация финтех-компаний договорились внедрить риск-ориентированный подход к пополнению платёжных инструментов для предотвращения злоупотреблений.

Для каждой банковской карты или электронного кошелька предусматривается не более пяти операций пополнения в день и до 20 тысяч манатов в месяц. При этом ограничения на расходные операции пока вводить не планируется.

Банки и организации электронных денег также будут выдавать клиенту только один платёжный инструмент на каждый счёт или финансовый продукт.

Лимиты не распространятся на переводы между собственными счетами клиента, а также на операции с участием близких родственников. Ограничения могут быть сняты, если клиент предоставит необходимые сведения и подтвердит соответствие операций своему финансовому профилю.

В ассоциациях подчеркнули, что новые правила не должны затронуть добросовестных пользователей и помешать привычному использованию банковских карт, POS-терминалов и электронного банкинга.

Напомним, в Азербайджане ввели новые лимиты на переводы с карты на карту.