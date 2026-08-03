Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела долю участия корпорации ITOCHU в проекте «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ).

Как передает SOCAR, соответствующие документы о приобретении доли участия подписаны, сделка купли-продажи осуществлена в соответствии с требованиями законодательства, внутренними нормативными правилами SOCAR, а также существующими регуляторными обязательствами по контракту.

До процесса купли-продажи корпорация ITOCHU владела 3,65% долей участия в проекте АЧГ. Таким образом, долевое участие SOCAR в результате сделки увеличилось с 31,65% до 35,3%.