Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном ложны, Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа. Кроме того, Трамп написал в социальной сети Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Тегераном.