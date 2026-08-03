Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD) — это не общественная организация в привычном смысле. Это отлаженный лоббистский механизм, который с 2011 года под руководством Каспара Карампетяна системно встраивается в работу Европарламента. Расследование Faktyoxla показывает, как именно устроена эта машина и в чьих интересах она способна работать.

Европейская армянская федерация за справедливость и демократию (EAFJD) — это не общественная организация в привычном смысле. Это отлаженный лоббистский механизм, который с 2011 года под руководством Каспара Карампетяна системно встраивается в работу Европарламента. Расследование Faktyoxla показывает, как именно устроена эта машина и в чьих интересах она способна работать.

С февраля 2023 по апрель 2026 года представители федерации провели 41 официальную встречу с 30 депутатами Европарламента. Семнадцать из них — с членами группы социалистов и демократов. Это не случайные контакты. EAFJD целенаправленно работает с депутатами ключевых структур: комитета по иностранным делам, подкомитета по правам человека, ассамблеи «Евронест» и делегаций по Армении, Азербайджану, Турции, России и Ирану. География встреч тоже показательна — Франция, Швеция, Кипр, Греция, Португалия, Финляндия, Испания, Польша, Литва, Румыния. Страны, где армянская диаспора имеет вес и где антиазербайджанский нарратив легко находит политическую поддержку.

Формально федерация продвигает «армянский вопрос», права карабахских армян и осуждение «геноцида». На практике эта повестка используется как пропуск в кабинеты. Через неё EAFJD выходит на политиков, которые принимают решения по Южному Кавказу, энергетике, региональной безопасности и отношениям ЕС с Азербайджаном.

При этом круг собеседников федерации выходит далеко за пределы простого армянского лоббизма. Среди тех, с кем регулярно встречались представители EAFJD, — депутаты, имевшие прямые связи с Россией, получавшие российские награды, выступавшие за переговоры с Москвой или входившие в парламентские делегации по России и Ирану.

Финский социал-демократ Ээро Хейнялуома, награждённый российским орденом Дружбы, провёл с федерацией три встречи. Немецкий депутат Ларс Патрик Берг, который не голосовал за признание России государством-спонсором терроризма и резко критиковал Еврокомиссию по Азербайджану, встретился с EAFJD почти сразу после своего выступления. Румын Василе Дынку, ранее призывавший Украину к территориальным уступкам, обсуждал с федерацией судебные процессы над армянами в Азербайджане. В списке также члены делегации Европарламента по России и депутаты, связанные с иранским направлением.

После июня 2022 года, когда Европарламент ограничил доступ прямым российским структурам, подобные организации приобрели особую ценность. EAFJD оказалась одной из тех площадок, через которые можно продолжать поднимать нужные темы нужным людям, формально оставаясь в рамках «армянской» повестки.

Федерация занимает жёсткую позицию по отношению к правительству Никола Пашиняна. В заявлениях по резолюции Европарламента о демократической устойчивости Армении и итогам саммита ЕС–Армения EAFJD требует защиты прав оппозиции, независимости судов и СМИ, честности выборов. Это не нейтральная правозащитная риторика. Это линия, близкая традиционной «Дашнакцутюн» — партии, с которой Карампетян связан с молодости и которая исторически ориентировалась на более жёсткую позицию в отношении Азербайджана и более тесные связи с Россией.

Каспар Карампетян — ключевая фигура этой конструкции. Грек армянского происхождения, выходец из структур «Дашнакцутюн», с 2011 года бессменный президент EAFJD. Через федерацию он выстраивает контакты с депутатами национальных и европейского парламентов, организует конференции, поездки политиков и влияет на формулировки резолюций.

В расследовании отдельно фиксируются его связи с Евой Кайли — бывшим вице-президентом Европарламента, центральной фигурой скандала «Катаргейт». Федерация, по данным расследования, содействовала её переизбранию в 2019 году и продвижению на пост вице-президента в 2022-м. В том же контуре фигурируют Эльдар Мамедов, Иван Саввиди, а также сотрудничество с бывшим прокурором МУС Луисом Морено Окампо.

Финансирование организации выглядит скромно: 201 тысяча евро в 2021 году и 104 тысячи в 2024-м. Основной спонсор — Armenian Relief Society. Ранее EAFJD спокойно декларировала около 150 тысяч евро ежегодно именно на лоббизм. После изменения правил ЕС для некоммерческих организаций эта строка исчезла. Статус НКО позволяет не раскрывать реальный объём расходов на влияние.

Расследование показывает, что EAFJD — это не просто голос армянской диаспоры в Брюсселе. Это системный лоббистский инструмент, который использует армянскую проблематику для выхода на европейских политиков и способен работать в интересах более широкого круга игроков, включая российский и иранский. В условиях ограничений на прямое российское лоббирование такие структуры становятся особенно удобными.

Для Азербайджана это означает одно: противодействие армянскому лобби в Европе нельзя сводить только к опровержению исторических мифов. Речь идёт о конкретной сети влияния, которая методично работает в ключевых комитетах Европарламента и влияет на решения, затрагивающие интересы Баку. Игнорировать эту машину — значит оставлять ей пространство для манёвра.