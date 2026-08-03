Наследный принц Мулай Эль Хасан постепенно становится одним из ключевых лиц марокканской политики, хотя его подготовка к будущему правлению остается полностью под контролем короля Мохаммеда VI. На фоне ухудшения здоровья монарха именно наследник все чаще представляет страну на международной арене, встречаясь с лидерами Франции и Китая и участвуя в крупнейших государственных мероприятиях.

Несмотря на это, доступ к принцу остается максимально ограниченным. Все контакты иностранных дипломатов проходят через короля, который лично определяет круг общения сына и контролирует каждый этап его политического становления.

Особое место в подготовке наследника занимает Париж. Во время поездок Мохаммеда VI принц регулярно проводит несколько дней рядом с отцом, проживая в историческом отеле Crillon. Именно там король знакомит его с международной политикой, управлением королевским холдингом Al Mada и тонкостями дипломатии, постепенно готовя к будущему правлению.

Получив образование в Королевском колледже Рабата, Мулай Эль Хасан мог продолжить обучение в британской военной академии Сандхерст. Однако из-за ухудшения здоровья короля и неудовлетворенности отношением британской стороны Мохаммед VI отказался от этой идеи и решил обучать наследника в Марокко.

Главной площадкой подготовки стал Университет имени Мохаммеда VI (UM6P), созданный как центр формирования будущей элиты страны. Здесь принц пишет диссертацию по международным отношениям, посвященную Африке, а вокруг университета уже формируется его будущая команда советников и помощников.

Одним из ключевых наставников наследника остается советник короля Фуад Али Эль Химма — один из самых влиятельных политиков Марокко и ближайший соратник Мохаммеда VI, который играет важную роль в политическом воспитании принца.

В личной жизни Мулай Эль Хасан сохраняет близкие отношения с обоими родителями, несмотря на их развод. При этом король строго ограничивает его зарубежные поездки: например, частные визиты в Испанию запрещены из-за опасений перед местной таблоидной прессой.

Сам принц постепенно формирует собственный круг доверенных людей и сознательно избегает роскошного образа жизни, который долгое время ассоциировался с марокканским двором. На фоне того, что после пандемии Мохаммед VI значительно сократил публичную активность, все больше признаков указывает на постепенную передачу представительских функций наследнику. Однако этот процесс остается полностью управляемым: король продолжает лично определять темп и границы политического взросления человека, которому предстоит однажды взойти на престол под именем Хасана III.