Сегодня исполняется четыре года со дня операции «Возмездие», проведённой Азербайджанской армией в ответ на армянскую провокацию.

3 августа 2022 года незаконные армянские вооружённые формирования в Карабахе атаковали позиции Азербайджанской армии. В результате погиб военнослужащий Анар Кязымов. Кроме того, была предпринята попытка занять высоту Гырхгыз на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов.

В ходе ответной операции азербайджанские подразделения взяли под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других стратегических позиций. Были уничтожены боевые точки, техника, артиллерийские орудия и склады боеприпасов незаконных вооружённых формирований.

Президент Ильхам Алиев назвал операцию карательной мерой и подчеркнул, что кровь азербайджанских шехидов не остаётся без ответа.