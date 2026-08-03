Делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана прибыла в Молдову по официальному приглашению правительства республики.

Как сообщает афганское агентство Pajhwok, делегацию возглавляет заместитель министра по административным и финансовым вопросам Мавлави Мохаммад Алам Хаккани. В состав делегации также вошли представители профильных департаментов министерства.

В ходе визита афганская сторона проведет встречи с официальными лицами Молдовы, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, аграрных исследований, современных технологий и инноваций.

По данным Министерства сельского хозяйства Афганистана, стороны намерены рассмотреть возможности обмена опытом, внедрения современных методов ведения сельского хозяйства, реализации совместных проектов, а также укрепления взаимодействия между профильными научными и образовательными учреждениями двух стран.

В министерстве отметили, что развитие международного сотрудничества в аграрной сфере рассматривается как один из приоритетов, направленных на модернизацию сельского хозяйства, повышение урожайности и внедрение современных технологий в стране.