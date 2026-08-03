Владимир Зеленский назначит секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.

Информацию подтвердил сам Зеленский. По словам президента Украины, Умеров продолжит «координировать ряд ключевых направлений», среди которых — сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также сферу беспилотников.

О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. По данным украинских СМИ, Умеров тогда рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в США.