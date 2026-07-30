Турция намерена участвовать в инициативах по обеспечению безопасности на юге Ливана после завершения мандата Временных сил ООН (UNIFIL). Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Завершение мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на юге Ливана станет важным событием. После вывода нынешних международных сил мы, как Турция, хотим участвовать во всех инициативах, направленных на поддержку безопасности в регионе и обеспечение суверенитета Ливана. Разумеется, наша поддержка ливанских вооруженных сил в контексте безопасности также будет продолжена», – заявил Эрдоган.

Мандат UNIFIL в Ливане предусматривает контроль за соблюдением режима прекращения огня на юге страны и поддержку ливанских властей в обеспечении стабильности в приграничных районах.