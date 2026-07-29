Бакинский апелляционный суд оставил без изменений приговоры по уголовному делу, расследованному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, признанного виновным в государственной измене.

Коллегия под председательством судьи Мурада Мамедова рассмотрела апелляционные жалобы защиты и отказала в их удовлетворении.

Таким образом, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Согласно ранее вынесенному решению суда первой инстанции, Мартин Райан приговорен к 10 годам лишения свободы, а Азад Мамедли — к 12 годам лишения свободы.