Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя странами. Церемония состоялась по итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах в городе Чолпон-Ата, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Всего по итогам встречи стороны подписали 12 двусторонних документов. Среди них — соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, взаимном признании образовательных кредитов в системе высшего образования, а также документы, предусматривающие развитие взаимодействия в агропромышленном комплексе, туризме, инвестиционной и культурной сферах.

Кроме того, утверждены планы совместных мероприятий по развитию инвестиционного сотрудничества на 2026–2028 годы, сотрудничества в области культуры до 2028 года, а также дорожные карты по укреплению партнерства в других направлениях.

Президент Узбекистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом 30 июля. В ходе поездки Шавкат Мирзиёев также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет с 30 июля по 1 августа в Чолпон-Ате