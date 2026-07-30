В Нахчыванской Автономной Республике сотрудники Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева выпустили в естественную среду обитания беркута (Aquila chrysaetos), который два месяца назад был найден раненым в Бабекском районе.

Хищную птицу доставили в национальный парк после сообщения местного жителя. Под наблюдением ветеринарного врача беркут прошел курс лечения и полностью восстановился.

После выздоровления беркута выпустили в горной местности Кола, расположенной недалеко от села Лекетаг.