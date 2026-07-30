В ночь на 30 июля Украина нанесла удар беспилотниками по порту Тамань в Краснодарском крае России. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура России.

«В результате атаки беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

Порт Тамань является одним из крупнейших логистических узлов на юге России. Он играет важную роль в перевалке различных грузов, включая нефтепродукты, а также используется для обеспечения транспортных поставок, в том числе в Крым, который находится под российским контролем.