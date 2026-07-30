Правительство Армении на заседании утвердило решение о запрете импорта томатной пасты, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сроком на шесть месяцев.

«Установить временный запрет на импорт на территорию Республики Армения (в том числе на перемещение из стран Евразийского экономического союза) товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2002 90 (томатная паста) <…>. Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2026 года и действует сроком на 6 месяцев», — говорится в принятом документе.

Министру экономики Армении Геворгу Папояну поручено не позднее чем за три календарных дня до вступления в силу запрета уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о временном применении мер нетарифного регулирования при импорте товаров. Также на рассмотрение ЕЭК должно быть представлено предложение о применении меры нетарифного регулирования при импорте на таможенную территорию ЕАЭС.