Пожар, возникший во вторник на заминированных территориях Агдамского района Карабахского региона Азербайджана, распространился на расположенные поблизости населенные пункты. Об этом сообщает агентство АзерТадж.

Возгорание началось на территории села Мерзили Агдамского района и распространилось в сторону населенных пунктов Багбанлар, Сайбалы, Исмаилбейли и Пирзадлы. Проведение противопожарных работ осложняется наличием мин на территории и сильным ветром.

По данным местных СМИ, на отдельных участках, охваченных огнем, слышны взрывы боеприпасов, оставшихся в земле. Работы по ликвидации пожара продолжаются.