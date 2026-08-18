В январе–июле 2026 года Азербайджан импортировал 41 105 автомобилей различного назначения на сумму около 807,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенных автомобилей сократилось на 35,17%, а их стоимость — на 31,05%.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, особенно заметно снизился импорт легковых автомобилей — на 37,7%, до 36 169 единиц.

В свою очередь, в беседе с Minval председатель правления Азербайджанской ассоциации автомобильных дилеров (AADA) Эйюб Алиев отметил связь сокращения импорта с рядом факторов.

Дело в том, что значительная часть автомобилей была завезена в Азербайджан еще в прошлом году. В 2025 году на фоне действовавших льгот на экологически чистый транспорт в страну поступил рекордный объем автомобилей, в том числе через параллельный импорт, осуществляемый лицами, не являющимися автодилерами.

«Теневой рынок заранее завез достаточное количество автомобилей, которые затем продавались уже в текущем году. Поэтому часть спроса 2026 года фактически была обеспечена запасами, сформированными еще в прошлом году», — отметил эксперт.

Еще одной причиной стало само завершение в январе льгот для импорта электромобилей и гибридных авто. После этого структура спроса начала меняться. Часть покупателей вновь стала отдавать предпочтение автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, в частности подержанным автомобилям.

При этом, по словам эксперта, снижение импорта не обязательно означает начало долгосрочного падения авторынка. Напротив, в перспективе импорт автомобилей может вновь вырасти.

Одним из факторов станет программа утилизации. По словам главы Ассоциации, уже более 30 тысяч автомобилей были вовлечены в программу. При этом значительная часть автопарка Азербайджана старше 10 лет.

«Автомобили, которые уходят на утилизацию, необходимо будет заменить. Поэтому в дальнейшем это сформирует дополнительный спрос на новые машины и может привести к росту импорта», — считает эксперт.

Он также не ожидает введения в Азербайджане ограничений или квот на импорт автомобилей. По его мнению, подобная мера может негативно отразиться на экономике, особенно с учетом необходимости обновления старого автопарка.