Пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в старом здании бывшей поликлиники, расположенном вблизи станции метро «Насими» в Баку.

Cилам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

В настоящее время проводятся работы по охлаждению, продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

13:18

На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в неиспользуемом здании в Бинагадском районе Баку.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Как пишут СМИ, вблизи станции метро «Насими» горит здание бывшей фабрики.