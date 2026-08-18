Пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в старом здании бывшей поликлиники, расположенном вблизи станции метро «Насими» в Баку.
Cилам МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.
В настоящее время проводятся работы по охлаждению, продолжаются работы по полной ликвидации пожара.
13:18
На горячую линию «112» Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о пожаре в неиспользуемом здании в Бинагадском районе Баку.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Как пишут СМИ, вблизи станции метро «Насими» горит здание бывшей фабрики.