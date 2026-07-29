25 июля 2026 года украинские беспилотники нанесли удары по нескольким целям в акватории Каспийского моря. По данным Службы безопасности Украины, среди поражённых объектов оказались ракетный катер проекта 12418 (идентифицированный как «Ступинец»), санкционированные сухогрузы Port Olya 2 и Begey, а также нефтедобывающая платформа на месторождении Филановского. Иран подтвердил, что удар пришёлся и по одному из его торговых судов (по ряду данных — «Ana»), в результате чего погиб один моряк, а другие члены экипажа получили ранения.

Киев прямо заявил: суда использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией — компонентов для беспилотников и ракет, боеприпасов, средств индивидуальной защиты. Тегеран настаивает на коммерческом характере рейса (стальной прокат из Астрахани в Энзели) и квалифицирует атаку как «враждебный и преступный акт», нарушающий Устав ООН. Вчера, 28 июля, главы МИД двух стран Аббас Арагчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор. Украинская сторона заверила, что удар по гражданскому судну не был преднамеренным и Киев не стремится к эскалации. Иран, в свою очередь, подчеркнул отсутствие интереса к обострению, но потребовал возмещения ущерба.

Удар 25 июля стал важным качественным сдвигом. Хотя ранее в регионе уже фиксировались силовые акции против иранских объектов, в том числе со стороны Израиля, атака украинских сил на судно непосредственно в акватории Каспийского моря вывела конфликт на новый уровень. Впервые удар был нанесён по объекту в водах, которые до сих пор считались относительно защищёнными от прямого вовлечения в текущие войны.

Однако этот эпизод нельзя рассматривать в отрыве от предшествующих событий. Он стал логичным следствием многолетнего превращения Каспия в элемент военно-логистических цепочек двух всё теснее переплетающихся конфликтов.

Когда начался этот процесс?

7 октября 2015 года корабли Каспийской флотилии ВМФ России впервые применили крылатые ракеты «Калибр» по целям в Сирии. Из акватории Каспийского моря было выпущено 26 ракет, которые через воздушное пространство Ирана и Ирака поразили объекты на расстоянии около 1500 километров. Этот удар стал поворотным моментом: Каспий впервые был использован как плацдарм для нанесения ударов далеко за пределами региона.

Впоследствии Россия неоднократно повторяла такие пуски в ходе сирийской кампании, а с началом войны в Украине. С марта 2026 года украинская сторона регулярно сообщает о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия.

Параллельно Каспий стал ключевым коридором ирано-российской военно-технической кооперации. После 2022 года через порты Астрахань, Оля, Махачкала и иранские Энзели, Амирабад, Ноушехр шли поставки беспилотников «Шахед», их компонентов, артиллерийских боеприпасов, бронежилетов. Санкционированные суда Port Olya 2, Begey и ранее поражённый, в августе 2025 года, Port Olya 4 неоднократно фигурировали в отчётах украинской разведки и западных санкционных списках именно в этом контексте. Когда южные маршруты Ирана оказались под давлением (блокада Ормузского пролива, удары по инфраструктуре), северный каспийский коридор приобрёл критическое значение.

Логика здесь проста и жёстка. Территория или акватория, используемая для военных целей — снабжения, запусков, транзита оружия, — неизбежно становится потенциальной целью для ответных действий. Украина действует именно в этой парадигме: удары по логистике, обеспечивающей российскую армию, рассматриваются Киевом как легитимная самооборона. Для Ирана и России Каспий оставался «тихой гаванью». Теперь эта гавань перестала быть тихой.

Тем не менее Каспийское море — не открытый океан. Это закрытый водоём, окружённый пятью государствами, чьи экономики и безопасность напрямую зависят от его стабильности. Через него проходят критически важные для Азербайджана, Казахстана и Туркменистана маршруты экспорта углеводородов. Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в условиях блокировки традиционных путей через Россию и Иран превратился из альтернативы в стратегическую необходимость для связи Китая и Центральной Азии с Европой. Любая эскалация в акватории бьёт по этим потокам, повышает страховые риски, заставляет судовладельцев искать обходные пути и, в конечном счёте, подрывает экономическую устойчивость прибрежных государств.

Экспертное сообщество уже фиксирует рост военной активности. Российская Каспийская флотилия сохраняет ударные возможности. Иран укрепляет своё присутствие. Украинские дальнобойные дроны доказали способность достигать целей на расстоянии свыше тысячи километров. В условиях параллельного конфликта вокруг Ирана теоретически в игру могут вступить и другие игроки. Сценарий, при котором Каспий превращается в арену опосредованного противостояния, больше не выглядит фантастическим.

Формирование единой позиции прикаспийских стран по недопущению милитаризации акватории — необходимый, но недостаточный шаг. Сначала нужно устранить саму причину: прекратить использование Каспия как логистического коридора для поставок оружия и платформы для запусков. Пока суда, находящиеся под санкциями, продолжают ходить с военными грузами, а ракеты стартуют из каспийского региона, любые декларации о «мирном море» будут оставаться лишь декларациями.

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан объективно заинтересованы в том, чтобы Каспий оставался пространством коммерции, а не ареной конфликтов. Их экономики построены на стабильном экспорте энергоресурсов и транзите. Для Баку Средний коридор — один из столпов долгосрочной стратегии диверсификации. Любой конфликт в акватории бьёт по этим интересам напрямую.

События конца июля текущего года показали, что «тихий» статус Каспия больше не гарантирован. Военная логистика двух войн уже пересеклась в его водах. Если региональные государства не выработают и не начнут жёстко отстаивать принцип невоенного использования акватории, риск превращения Каспия в очаг противостояния будет только расти. А цена этого риска для стран региона окажется значительно выше, чем для внешних игроков, ведущих свои войны.