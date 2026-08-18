Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи до российской стороны были доведены серьёзная обеспокоенность и решительный протест азербайджанской стороны в связи с прозвучавшими в последнее время в российском медийном и информационном пространстве провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджанской Республики, азербайджанского народа и руководства страны.

Особое внимание было обращено на высказывания в адрес Азербайджана, его народа и руководства Азербайджанской Республики, прозвучавшие 13 августа 2026 года в программе, вышедшей в эфир в рамках проекта «Чистота понимания».

Кроме того, были упомянуты прозвучавшие 7 августа в эфире радио «Спутник» абсурдные заявления о включении руководства Азербайджана в «список террористов и экстремистов России», а также публикация 9 августа на платформе YouTube и 16 августа на телеканале «Спас» материалов оскорбительного содержания в адрес руководства Азербайджана и провокационных высказываний.

Было подчёркнуто, что обсуждение возможностей вмешательства во внутриполитические процессы Азербайджанского государства, а также призывы к физическому насилию в отношении азербайджанского народа и руководства Азербайджана являются неприемлемыми.

Отмечено, что серьезную обеспокоенность вызывает продолжение аналогичной риторики в еще более жесткой форме, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны пресечь подобную деятельность и обсуждение этого вопроса на различных политических уровнях.

В ходе встречи до российской стороны вновь были доведены ожидания Азербайджана относительно принятия безотлагательных и эффективных мер с целью прекращения в российском информационном и медийном пространстве провокационной, угрожающей и насильственной риторики в адрес Азербайджана.