Украина пока не может использовать в бою передаваемые Польшей МиГ-29, поскольку они нуждаются в модернизации. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в интервью RMF.

«В нынешней конфигурации использовать их в боевых условиях невозможно», — заявил посол.

По его словам, для полноценного боевого применения истребители необходимо модернизировать. Пока же МиГ-29 могут использоваться только для тренировочных полетов.

Боднар также сообщил, что сейчас страны ищут партнеров, готовых профинансировать модернизацию самолетов перед их возможной передачей Киеву.