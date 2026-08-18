Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран намерен ответить на заявления президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе.

«Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива, в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями», — написал иранский дипломат.

Ранее Трамп поделился в своей соцсети Truth Social картой, на которой Ормузский пролив обозначен как территория Соединенных Штатов.