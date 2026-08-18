В России начали привлекать к ответственности граждан, публично жалующихся на дефицит топлива. В Волгограде пятеро местных жителей записали обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, рассказав о ситуации с бензином в городе.

По данным V1.ru, горожане просили проверить ситуацию с топливными картами администрации, заявляя, что чиновники могут заправлять полные баки, тогда как для остальных действуют ограничения. Полиция расценила запись обращения как «несанкционированное общественное мероприятие».

Одному из участников, адвокату Алексею Севастьянову, назначили пять суток ареста за сопротивление полиции. Еще одна участница получила штраф в 10 тыс. рублей за участие в массовой акции.

Аналогичный штраф получил житель Перми Лев Самоловских, который публично сообщил о намерении провести митинг из-за нехватки автомобильного топлива. Акцию власти не согласовали, а публикацию с информацией о ней полиция сочла незаконной агитацией.

Топливный кризис в России обострился после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям. По оценкам аналитиков, летом из-за атак и ремонтов были остановлены десятки НПЗ, что привело к сокращению объемов переработки и новым ограничениям на АЗС в ряде регионов.