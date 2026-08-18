Путешественники, возвращающиеся из Китая, нередко говорят, что увидели будущее. Роботы готовят и подают еду, беспилотники доставляют товары и лекарства, промышленные и человекоподобные роботы всё активнее используются на заводах, а китайские электромобили завоёвывают рынки от Европы до Латинской Америки.

Однако большинству американцев эти технологии почти неизвестны. Китайские электромобили фактически отсутствуют на рынке США из-за высоких пошлин и ограничений, введённых под предлогом национальной безопасности. Многие другие передовые китайские технологии, включая беспилотники и робототехнику, также практически не допускаются на американский рынок, пишет Foreign Affairs.

У Вашингтона есть основания для осторожности. Китай неоднократно обвиняли в несправедливых субсидиях, ограничениях для иностранных компаний и попытках получить доступ к чувствительным технологиям. Однако, отмечает издание, идея о том, что достаточно закрыть американский рынок для китайских компаний, чтобы автоматически появились сильные американские конкуренты, ошибочна.

Китайские компании уже давно не являются лишь производителями дешёвых товаров или копий западных технологий. Во многих отраслях они становятся мировыми лидерами. Поэтому их полное исключение с американского рынка может снижать конкурентоспособность самих США и лишать американские компании доступа к передовым технологиям.

Foreign Affairs предлагает вместо полной изоляции перейти к политике избирательной открытости. США могли бы допускать китайские инвестиции в тех сферах, где они дают значительные технологические и экономические преимущества, одновременно устанавливая строгие требования национальной безопасности.

Подобную модель, напоминает издание, десятилетиями использовал сам Китай. Иностранным компаниям предоставляли доступ к огромному китайскому рынку в обмен на локализацию производства, использование местных поставщиков, обучение работников и передачу технологий.

Теперь китайские производители электромобилей, аккумуляторов, робототехники и биотехнологий сами заинтересованы в доступе к американскому рынку. Такие компании, как Xiaomi и CATL, уже демонстрировали готовность инвестировать в США, однако многие проекты блокируются из-за соображений безопасности.

Особенно сложная ситуация складывается с электромобилями. Современная машина представляет собой систему датчиков, программного обеспечения, компьютеров и коммуникационных модулей, способных собирать значительные объёмы данных. Опасения по поводу критической инфраструктуры и персональной информации обоснованны, однако, по мнению авторов, эти риски можно контролировать без полного запрета китайских инвестиций.

Вашингтон уже располагает необходимыми инструментами. CFIUS и другие федеральные ведомства могут устанавливать требования по локализации данных, корпоративному управлению, кибербезопасности, партнёрству с американскими компаниями и диверсификации цепочек поставок.

Показателен пример Tesla в Китае. В 2019 году Пекин разрешил компании самостоятельно владеть производством в стране, предоставив землю, кредиты и другие стимулы. Одновременно Tesla обязали хранить данные китайских пользователей внутри страны и соблюдать жёсткие требования в сфере безопасности.

Результатом стал быстрый рост производства Tesla, локализация около 85% цепочки поставок и снижение затрат. При этом появление сильного иностранного конкурента заставило китайских производителей ускорить собственное развитие. Сегодня BYD уже продаёт больше электромобилей в мире, чем Tesla.

В этом, отмечает Foreign Affairs, заключается парадокс для США: технологии и производственный опыт, необходимые Америке для конкуренции с Китаем, всё чаще находятся именно в Китае.

Попытки США создать вместе с союзниками крупный экономический блок, способный конкурировать с КНР, пока дали ограниченные результаты. Китайские технологии уже слишком глубоко интегрированы в мировую экономику, а даже ближайшие союзники Вашингтона начинают искать собственные модели взаимодействия с Пекином.

Канада, например, предпочитает сочетать ограничения на импорт китайских электромобилей с локализацией производства. Китайские компании также открывают предприятия в Евросоюзе, где обсуждаются требования по местному производству, цепочкам поставок и передаче технологий.

По мнению издания, США не обязательно выбирать между полной открытостью и полной изоляцией. Вашингтон может допускать китайские инвестиции там, где они укрепляют американскую промышленность, одновременно вводя жёсткие меры контроля.

Главная проблема заключается в признании новой реальности: в ряде важнейших отраслей Китай уже получил технологическое преимущество. И барьеры, которые США создают для защиты собственной экономики, в отдельных случаях могут обходиться стране дороже, чем риски, от которых они должны её защищать.