Россия поставляет Ирану тротил, боеприпасы и компоненты для беспилотников для восполнения запасов Тегерана после ударов США и Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ правительства одной из европейских стран.

Согласно документу, поставки осуществляются из России в Иран через Каспийское море. Такой маршрут позволяет обходить потенциально контролируемые США узкие места.

Перевозки возобновились после израильских ударов по портовому комплексу Бандар-Анзали, который Израиль связывает с транзитом вооружений между Россией и Ираном.

По данным NBC, поставки свидетельствуют об углублении военного сотрудничества Москвы и Тегерана.