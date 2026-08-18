Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения о тайных контактах Москвы и Вашингтона, заявил, что дипломатия обычно ведется «по-тихому».

«Дипломатия обычно всегда ведется тихо. Если о чем-то говорят громко, то это уже не дипломатия, а, вероятно, публичные заявления», — сказал Ушаков.

При этом он опроверг сообщения о неофициальной переговорной миссии председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Нет, он со многими представителями общался. Ничего закрытого там не было», – сказал Ушаков.

На вопрос о том, были ли эти контакты связаны с налаживанием отношений между Россией и США, помощник президента ответил: «Там были переговоры по налаживанию и развитию культурных связей с Америкой».

Ранее председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший, посетивший ПМЭФ-2026, провел в России встречи с представителями Кремля в рамках «тихой» дипломатической миссии.