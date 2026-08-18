Исторически низкий уровень воды в Рейне этим летом уже создаёт серьёзные проблемы для крупнейшего порта Европы. Грузовые суда, перевозящие химикаты, нефть и другие товары в Роттердам и обратно, вынуждены загружаться лишь примерно на 30% вместимости, чтобы не сесть на мель, пишет Financial Times.

Операторам приходится дополнительно использовать около 100 барж в неделю, однако даже этого недостаточно для сохранения прежних объёмов перевозок. В администрации порта называют нынешнюю ситуацию одним из самых серьёзных эпизодов за последние десятилетия.

Но Роттердам — лишь часть более масштабной проблемы. Засуха, стремительно охватившая значительную часть Европы, грозит серьёзными потерями сельскому хозяйству, промышленности, энергетике и технологическому сектору.

По данным Copernicus Climate Change, июнь и июль стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. На большой части континента фиксируется критический дефицит влаги в почве, а уровень рек продолжает снижаться.

В Каубе — одном из самых мелководных участков Рейна в Германии — уровень воды опустился до исторического минимума. При дальнейшем падении судоходство может практически остановиться.

Как отмечает FT, эксперты оценивают краткосрочный экономический ущерб от засухи как минимум в €50 млрд. Если ситуация сохранится, потери могут быть значительно выше. Совокупный ущерб от жары, проблем с продовольствием, энергетикой, транспортом и падения производительности труда оценивается некоторыми экономистами до €180 млрд, или около 1% ВВП Евросоюза.

По данным Европейской обсерватории засух, около половины территории ЕС и Великобритании уже в той или иной степени страдает от нехватки воды. Франция оценивает возможные потери этим летом в €10–15 млрд.

Дефицит воды затрагивает и энергетику. Атомные электростанции от Франции до Венгрии вынуждены сокращать производство из-за недостатка воды для охлаждения. Снижается и выработка гидроэлектростанций.

В Румынии власти даже пытались с помощью контролируемых подводных взрывов изменить течение Дуная, чтобы обеспечить водой АЭС «Чернаводэ», однако попытка оказалась безрезультатной. Французская EDF уже предупредила о возможном снижении прибыли примерно на 10%, в том числе из-за жары и низкого уровня воды.

Проблемы возникают и у промышленности. Немецкий химический концерн Covestro объявил форс-мажор по отдельным видам продукции из-за обмеления Рейна. В Нидерландах некоторые водные пути частично закрыты для судоходства.

Падение уровня Дуная также увеличило стоимость перевозки зерна из Центральной и Восточной Европы к Чёрному морю. Доставка тонны зерна по румынскому участку Дуная до Констанцы подорожала примерно с €11 до €18–20.

Особенно сильно страдает сельское хозяйство. На севере Италии, в одном из крупнейших центров выращивания риса в Европе, часть полей погибла из-за недостатка воды. Некоторые хозяйства в долине По теряют половину урожая и более.

Фермеры уже рассматривают возможность перехода на другие культуры или сокращения посевов. Согласно исследованию Европейского центрального банка, в экстремальном сценарии жара и засуха могут сократить среднегодовой рост добавленной стоимости в сельском хозяйстве на душу населения на 4,5 процентного пункта, причём особенно уязвима Восточная Европа.

Но наиболее серьёзные последствия связаны с Рейном, который остаётся ключевой транспортной артерией немецкой промышленности.

По оценке Кильского института мировой экономики, засуха 2018 года сократила ВВП Германии примерно на 0,4%. В нынешних ценах это соответствовало бы около €18 млрд. Сегодня ситуация потенциально опаснее, поскольку засуха началась раньше.

Один месяц экстремально низкого уровня воды способен сократить речные грузоперевозки примерно на четверть, а промышленное производство Германии — приблизительно на 1%.

Проблемы крупнейшей экономики Европы неизбежно затрагивают и всю еврозону. Capital Economics оценивает возможные временные потери её ВВП в 0,1–0,2%.

Засуха может также усилить инфляцию. Снижение урожая повышает цены на продукты, а проблемы с судоходством и энергетикой увеличивают расходы компаний. Это может заставить Европейский центральный банк дольше сохранять высокие процентные ставки.

Отдельный риск связан с развитием дата-центров. Более трети примерно из 3 тысяч европейских центров обработки данных находятся в районах с высоким или чрезвычайно высоким водным стрессом. При этом дата-центрам требуются значительные объёмы воды для охлаждения оборудования.

Особую тревогу экспертов вызывает скорость развития нынешней засухи. Ещё в начале года значительная часть Западной Европы столкнулась с обильными осадками. Раньше считалось, что влажная зима и наполненные водохранилища способны защитить регион от летнего дефицита воды, однако изменение климата разрушает эту закономерность.

Компании уже пытаются адаптироваться. После засухи 2018 года BASF вдвое увеличила количество судов, способных работать при низком уровне воды. EDF внедряет технологии, позволяющие гидроэлектростанциям работать при меньшем речном потоке. Дата-центры переходят на системы охлаждения с минимальным использованием воды.

В Роттердаме власти развивают железнодорожные и автомобильные маршруты, чтобы снизить зависимость от Рейна.

Однако масштабы подготовки пока остаются недостаточными. Как отмечает Financial Times, лишь около 15% компаний ЕС имеют официальные планы климатической адаптации, хотя 42% уже сообщили о росте связанных с климатом расходов.

Главная задача Европы теперь — адаптироваться быстрее, чем распространяются засухи. Иначе дефицит воды рискует превратиться из временной климатической аномалии в постоянный фактор, ограничивающий экономический рост континента.