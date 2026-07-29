Рекордная жара, установившаяся в Европе, продолжает причинять колоссальный ущерб экологии и экономике Старого Света. Нынешняя волна пожаров во Франции и Испании стала не просто очередным тяжелым сезоном, а практической проверкой готовности Европы к новой климатической реальности. Итоги пока выглядят неутешительно. Более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а площадь, пройденная огнем в двух странах, превысила 300 тыс. гектаров. Во Франции с начала года зарегистрировано более 13,5 тыс. возгораний, уничтоживших свыше 116 тыс. гектаров. В районе Жиронды огонь подошел к агломерации Бордо, что привело к эвакуации около 220 тыс. человек. В Испании пожары в Авиле и других центральных регионах стали крупнейшими в современной истории страны.

Особенность нынешнего кризиса заключается в том, что наиболее тяжелая ситуация сложилась не в традиционно уязвимых Греции или Португалии, а во Франции и Испании — странах с развитой системой гражданской защиты, собственной авиацией и значительными финансовыми ресурсами. Если даже они вынуждены проводить эвакуации, сопоставимые по масштабу с перемещением населения во время военных кризисов, это свидетельствует о том, что существующая модель реагирования перестает соответствовать масштабу угроз.

Еще недавно эффективность европейской системы борьбы с пожарами не вызывала серьезных сомнений. Благодаря авиации, раннему обнаружению и профессионализации пожарных служб площадь возгораний в Средиземноморье в долгосрочной перспективе сокращалась. Однако эта система создавалась для традиционных лесных пожаров, а не для мегапожаров, возникающих одновременно в условиях продолжительной жары, засухи и сильного ветра. Европейская комиссия сегодня сама признает, что подобные пожары уже невозможно эффективно сдерживать привычными средствами.

Показательным стал сезон 2025 года, когда в ЕС выгорело более 1,07 млн гектаров — территория, сопоставимая с площадью Кипра. Пожары были зарегистрированы в 25 из 27 стран Союза, а Германия, Испания, Кипр и Словакия обновили исторические максимумы. Особенно опасной стала одновременность кризисов: механизм взаимопомощи рассчитан на ситуацию, когда горит одна страна, а соседи могут предоставить технику. Когда же одновременно горят Испания, Франция, Италия, Португалия, Греция и Балканы, свободных ресурсов практически не остается.

К лету 2026 года ЕС сформировал крупнейший за свою историю противопожарный резерв — 22 самолета, пять вертолетов и 777 пожарных из 14 государств. Однако уже первые крупные пожары показали ограниченность этих возможностей. Для помощи Франции пришлось направить семь самолетов и четыре вертолета, для Испании — еще шесть самолетов, 134 пожарных и 41 единицу техники. Фактически два национальных кризиса потребовали большей части европейского авиационного резерва.

При этом сам термин «европейский флот» во многом остается условным. Значительная часть техники остается собственностью государств и лишь временно резервируется в рамках программы rescEU. Постоянный авиационный парк ЕС только формируется. Первые из заказанных 12 самолетов-амфибий Canadair ожидаются не ранее 2028 года.

Однако даже увеличение числа самолетов проблему не решит. Авиация способна лишь временно замедлить распространение огня и выиграть время для наземных подразделений. Она не может остановить крупный верховой пожар при экстремальной погоде. Главная проблема заключается уже не в количестве техники, а в состоянии самих европейских ландшафтов.

Десятилетия сокращения сельского населения, прекращения выпаса скота, забрасывания сельхозугодий и подавления практически всех небольших пожаров привели к накоплению огромных массивов сухой растительности. Европейский исследовательский центр JRC прямо связывает рост масштабов современных пожаров с увеличением непрерывной горючей массы. При этом до 96% возгораний возникают по вине человека, однако именно состояние территории определяет, перерастет ли случайная искра в локальный пожар или масштабную катастрофу.

Здесь проявляется главное ограничение европейской политики. ЕС располагает эффективными системами спутникового мониторинга, прогнозирования и координации помощи, однако лесоуправление, расчистка территорий, правила застройки и организация пожарных служб остаются компетенцией национальных, региональных и муниципальных властей. Брюссель способен наблюдать развитие кризиса значительно лучше, чем предотвращать его причины.

Финансирование также выглядит недостаточным. На профилактику пожаров в 2021–2027 годах предусмотрено около 2,1 млрд евро, или примерно 300 млн евро ежегодно на весь ЕС. Между тем только прямой ежегодный ущерб оценивается Еврокомиссией примерно в 2,5 млрд евро, а с учетом потерь туризма, сельского хозяйства и региональной экономики — в 13–21 млрд евро ежегодно. Европейская счетная палата также отмечает, что выделяемые средства не всегда направляются в наиболее опасные районы, а долгосрочная эффективность реализованных проектов остается недоказанной.

Лишь весной 2026 года Еврокомиссия представила новую стратегию комплексного управления пожарными рисками, впервые прямо признав влияние накопления горючей растительности, забрасывания сельских районов и расширения застройки у лесов. Однако документ носит рамочный характер и не предусматривает обязательных общеевропейских стандартов расчистки лесов, постоянного финансирования противопожарной инфраструктуры или передачи Брюсселю дополнительных полномочий.

Пока невозможно окончательно оценить ущерб нынешних пожаров во Франции и Испании, однако уже сейчас очевидно, что речь идет о нескольких миллиардах евро. Не менее значительны и экологические последствия: деградация почв, ухудшение качества воды, рост риска наводнений и оползней, уничтожение сельхозугодий и природных экосистем.

Таким образом, Европа пока не готова противостоять мегапожарам нынешнего масштаба. Для изменения ситуации потребовалась бы фактическая перестройка системы управления территориями, включающей регулярную расчистку миллионов гектаров, возвращение заброшенных земель в хозяйственный оборот, расширение контролируемых выжиганий, ограничение застройки у лесов, модернизацию электросетей, усиление наземных служб и единые стандарты профилактики.

Такая политика потребует десятков миллиардов евро, существенного ограничения прав землевладельцев и пересмотра части природоохранного законодательства, что неизбежно встретит политическое сопротивление. Пока же европейские правительства предпочитают усиливать возможности реагирования, а не устранять причины распространения пожаров.

Именно поэтому нынешний кризис показал пределы существующей модели. Когда одновременно горят несколько крупных стран, авиации и пожарных расчетов оказывается недостаточно. Несомненно, ЕС создал эффективную систему мониторинга и взаимопомощи, но пока так и не сформировал общеевропейскую систему предотвращения мегапожаров. Пока этот разрыв сохраняется, каждая новая волна жары будет вновь превращать значительную часть Европы в зону чрезвычайной ситуации.